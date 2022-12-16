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【家居安全】29歲女子未開抽氣扇洗澡　一氧化碳中毒昏迷送院

社會 18:24 2022/12/16

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29歲女子未開抽氣扇洗澡，一氧化碳中毒昏迷送院。（資料圖片）

再有人洗澡時一氧化碳中毒。衞生署衞生防護中心今日（16日）呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒，因昨日（15日）接獲博愛醫院通報一宗懷疑一氧化碳中毒個案。

該宗個案涉及一名29歲女子，昨日在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往博愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定。初步調查顯示事發時浴室的抽氣扇沒有開啓。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，若使用氣體熱水爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

 

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記者：黃穎津

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