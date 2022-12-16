【第二最愛】古巨基Tyson Yoshi重製經典　黑Bra拍MV變壞男孩

▲ 古巨基Tyson Yoshi合作。

古巨基音樂企劃《I Really Love To Sing》，公布與Tyson Yoshi重新塑造經典歌曲《2nd Favourite第二最愛》。

關於這次合作，基仔說：「我大概年半前Youtube聽到Tyson音樂，後來搞《IRLTS》好想邀請他合作。認識Tyson後，發現他除做音樂、寫歌、Produce，連做導演、story board、美術，所有都好全面。我話：『你唔只係『Singer』，你係個全能嘅『Creator』」。

今次選曲，基仔給予Tyson 100%自由度，「雖然Project想揀以前滄海遺珠，但Tyson說第一首聽我的歌係《第二最愛》，我覺得既然有意義就當然跟選定了這隻歌。」

Tyson Yoshi透露收到基仔短訊，表示想「做首新嘢」，他即謂：「Why not both？所以就有這個combination，大家去聽首歌就明，又係新歌又係舊歌的一個作品。」

基仔稱今次《2nd Favourite第二最愛》是《IRLTS》唯一一首全面交託給合作單位的作品。包括重新改編、監製、甚至MV執導方面，都由Tyson Yoshi親自操刀。

Tyson：「MV講述一個現代壞男孩孤獨故事，然後上一代（指着基仔）而家已經做了爸爸，以一個過來人身份出現，唱著原版嘅歌詞。我意思係指戲裡面古sir飾演上一代壞男孩，係每個男仔、男人都會經歷過，或者feel到過另一種loneliness，係幾好玩。」