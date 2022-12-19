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【貴價背後】美國皮匠拍片拆解名牌皮具用料　逐層劏開揭成本價不足售價一成

休閒消費 12:27 2022/12/19

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美國皮匠Tanner Leatherstein經常拍片推測過萬元手袋的成本。

名牌手袋價值不菲，不少女生「死慳死抵」都只為買到心頭好。不過大家有估計過每個手袋及配飾的成本是多少嗎? 美國皮匠Tanner Leatherstein日前在社交媒體將多個名牌手袋「解剖」，並且進行測試，以個人經驗推測過萬元手袋的成本，結果意外揭露極低成本價。

最新影片推介

「肢解」名牌手袋 揭成本價不足售價一成

名叫Tanner Leatherstein的美國皮匠，經常在個人社交平台分享拆開名牌皮具的影片。當中有Kate Spade、COACH、PRADA、GUCCI、LOEWE及「港女最愛」的CHANEL等。他首先會將名牌皮具剪開成一片片，並刮出皮革部份，透過水洗、火燒等測試，再估算手工費等，從而估計價值。

LOEWE

LOEWE Mini Puzzle。(圖片來源:LOEWE官網)

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至於LOEWE的Mini Puzzle，Tanner以USD$2450（約HK$19,055）買入。同樣地，他先將手袋剪開成一片片，以水洗、火燒試驗。最後，得出結果是估計皮革價值USD$50(約HK$389)，手工費及配飾費價值為USD$120(約HK$933)，合共USD$170(約HK$1,322)。

GUCCI

Gucci Dionysus bags。(圖片來源:GUCCI官網)

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而Gucci Dionysus bags，他以USD$1100(約HK$8,556)購入。透過拆線、水洗、火燒、割開不同配件及部份等步驟，他指估計手工費為USD$80(約HK$622)，皮革成本USD$35(約HKD$272)，共價值USD$115(約HK$894)。

CHANEL

CHANEL zipped wallet 。(圖片來源:CHANEL 官網)

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Tanner指CHANEL zipped wallet以USD$1200買入(約HK$9,334)。然後，他用工具將銀包割開，同時分析皮革的特性和價格。最後，他指皮革估計價值為USD$30，手工費USD$50，配飾USD$10 ，合共價值USD$90(約HK$700)。

自從Tanner推出這一系列的影片後，吸引大批網友留言及收看。有網民表示支持他繼續拍攝，更希望知道Hermes手袋的成本，亦有網民指估算並不準確，因為品牌價值才是名牌手袋價值所在，而不只來自用料及配飾費。

雖然Tanner對他所「解剖」的每一個手袋都坦言「成本不足售價的一成」，但他亦有再三強調各大奢侈品牌都有其歷史、工藝技術等自身價值，而名牌產品都有其本身的設計、質量保證等。因此，十分值得尊重及不可單靠皮革、手工費和配飾價值而衡量總成本。他的實驗影片都是分享不同皮革知識及提供一個參考。

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責任編緝：張懿慧

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