【打擊賭博】警方搗破本地網上賭博集團　涉利用賭博遊戲作幌　實為「假遊戲真賭博」

▲ 警方搗破本地網上賭博集團，涉利用賭博遊戲作幌，實為「假遊戲真賭博」。（黃傑偉攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科於本月14及15兩日，展開代號「翔劍亅打擊網上賭博活動。搗破一個本地網上賭博集團，行動中拘捕17男5女，年齡介乎19至44歲包括37歲男主腦及集團骨幹成員。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指，警方早前發現一個本地犯罪團夥以一間本地註冊公司登記，營運一個賭博手機應用程式，提供一個程式在兩個手機商店上讓用戶下載，表面上玩家可以以點數進行賭博遊戲，實質上賭博集團成員以遊戲形式平台招攬賭客，並提供遊戲點數兌現現金服務，並且在賭博遊戲中抽取佣金涉嫌收受賭注。

警方經深入調查後於本月14及15日採取行拘捕動，搗破該本地賭博集團，在沙田碩門及香港多處地點拘捕17男5女，包括主腦、骨幹成員及操縱傀儡戶口操縱及持有人，被捕人年齡介乎19至44歲。當中2人被控串謀收受賭注罪，並於今日（16日）在沙田裁判法院提堂。調查發現犯罪集團於過去約2年收取7,750萬元賭款，行動並檢獲約600萬元現金，12部電腦、50部手機及兩部名貴房車。

▲ 作案手法。（黃傑偉攝）

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指，賭博集團於2019年4月開始營運，於網上提供賭博遊戲包括麻雀、德州撲克及廿一點等，讓玩家可以用信用卡或網上支付工具於網上增值點數進行遊戲，表面上與一般手機遊戲無異，實際上是假遊戲真賭博，警方發現集團於網上營運非法賭檔，並以3種方式招攬賭客，包括在程式聊天室推出一元換一分，及讓玩家可以將遊戲點數相向地以現金兌換或點數兌換現金，或透過手機註冊登記向用戶發出短訊推廣一分換一元服務。並邀請有興趣玩家已轉數快方式下注，玩家可以在程式上賭博遊戲以一元兌一點下注，而集團會在勝出彩金內抽取5%佣金，最後玩家可以將點數兌換回現金。

調查發現犯罪集團於2019年7月至今共收取7,750萬元非法賭注，集團並以51個戶口清理2.4億元犯罪得益。犯罪集團具架構，主腦會招攬不同人員負責分工，包括管理程式及網上俱樂部，並有客戶服務員招攬玩家參與非法賭博，並有專人對換點數及現金及核數記錄，並招攬大批傀儡戶口以收取款項後轉交集團主腦。

警方強調任何人收受賭注或以任何包括生意或業務形式招攬、收取、商議或結清賭注即屬犯罪可被判罰款500萬元及監禁7年。

財富情報及調查科署理總督察梁家揚指，犯罪集團以4,000至4,500元招攬大批傀儡戶口持有人，並索取各人戶口資料及戶口卡，之後在流動程式上進行賭博，透過傀儡戶口將玩家積分雙向地兌換現金或積分，犯罪集團擁有51個戶口，於2021年1月至2022年11月處理2.4億元犯罪得益，集團會已戶口收受賭注、騙款及來歷不明資金，除收取7,750萬元賭注，亦涉及約88萬元騙案款項。

被捕人包括11男3女懷疑傀儡戶口持有人，涉及串謀洗黑錢罪名，年齡介乎19至31歲，報稱無業、裝修工人、司機及侍應。被捕人仍扣查中，警方仍追查犯罪得益去向，不排除再有更多人被捕。警方強調洗黑錢屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。警方呼籲市民，「唔租唔借唔賣」，切勿將私人戶口或網上支付工具借給他人處理款項或不明來歷資金，因有機會干犯洗黑錢罪名。

譚威信警司指，有別於以往海外網站經營非法賭博，警方首次發現有本地犯罪集團明目張膽以手機程式經營網上賭檔收受到注，公開招攬到客，並以表面合法網上程式供下載，增加警方調查難度。

警方強調參與網上非法賭博亦屬違法，首次定罪可被判罰款1萬元及監禁3個月。再犯可被判罰款3萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉