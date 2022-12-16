【立法會補選】6人爭4席周日投票    何敬康展歌喉拉票

▲ 立法會選舉委員會界別補選—候選人見面會今日在會展舉行。（林宇翔攝）

立法會選委界補選周日舉行，6位侯選人爭4席，今日再出發大聯盟論壇上，6位侯選人再出力拉票，其中，新民黨何敬康更高歌一段《喝彩》，祝福香港盡快復常。

選舉論壇分為自我介紹、抽籤提問、指定題目三個環節。在抽籤提問上，候選人被問及多個熱門議題，包括基層醫療、搶人才搶企業、創科、電費上升等。

因染疫居家隔離透過視像參與論壇的全國港澳研究會理事黃梓謙，被問及如何解決兩電電費有增無減問題時，建議應修訂燃料費，開放市場，打破壟斷，又建議政府增加電費補貼。

中大工程學院副院長黃錦輝被問到政府應如何推動基層醫療，他認為，應推動智能醫療，如遠程問診，電子派藥，送藥到家等，並提出善用科技來減輕公營醫療的負擔。

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在指定題目回答環節上，候選人被問及香港的深層次矛盾為何及解決方法。候選人看法各異，民建聯陳永光認為源於貧富差距；何敬康提出最重要是處理身份認同問題；黃梓謙認為是「政府積極不干預」及人心未回歸所致，建議將中史科納入中學文憑試必修科；工聯會李廣宇則提出要提高本港市民的獲得感、幸福感和安全感；商湯科技香港公司總經理尚海龍則建議，要向西方和中國說好「香港故事」。

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記者：關景騰