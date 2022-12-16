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【叱咤樂壇】林家謙帶來「特倫斯夢遊仙鏡」　盼將演唱會珍貴回憶收藏

娛樂 19:53 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

林家謙及阿酸（右）。

為掌握各個界別的流行情報，叱咤903 DJ繼續化身「流行數據師」，於商台內舉辦「流行 定流行物」展覽，更廣邀一眾歌手分享他們眼中的流行物，希望藉此能進一步了解他們對於流行的定義。是次在展覽中登場的是林家謙及阿酸。
 
林家謙在展覽中分享的流行物是「特倫斯夢遊仙鏡」，他指這件「特倫斯夢遊仙鏡」其實是先前演唱會上的迷你版裝置藝術！

片段開首，只見林家謙貪玩地將小盒子內的圓框眼鏡取出來，對鏡頭擺出的帥氣表情「Chok樣」。看來林家謙的圓框眼鏡更已經成為他的標誌性代名詞！林家謙表示：「我喺演唱會完咗之後諗辦法，希望將副眼鏡變到可收藏，咁就可以將我嘅記憶埋藏！」

林家謙分享「特倫斯夢遊仙鏡」。

林家分享流行物 

阿酸亦有問及林家謙認為這副眼鏡會如何流行下去，林家謙謂只要大家繼續有近視，他的眼鏡就可以繼續流行。

林家謙也分享了這件流行物的不能錯過的細節，他表示大家絕對不能觸碰這副眼鏡，告訴各位只可遠觀而不可褻玩。

及後，他更在流行物旁邊的介紹小卡上寫了「Don’t touch me」來再三提醒大家不能觸碰它！

最後，對於這張珍貴的「特倫斯夢遊仙鏡」，林家謙分別以「圓形、黑色、微細」來形容它。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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