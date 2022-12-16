  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 20:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】周浩鼎倡調安心出行臨時工到口岸工作　免旅客入境時感「倒瀉籮蟹」

政治 20:06 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

周浩鼎建議，當局可調動原安心出行臨時工到口岸工作。（資料圖片）

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎表示，須就著未來內地商務人士及旅客來港的安排作適切應對，他建議，當局可調動原安心出行臨時工到口岸工作。

就著內地邁向復常，並預計於明年會恢復對外往來。周浩鼎今天聯同委員約見商經局副局長陳百里，他提出，當局必須就著未來內地商務人士及旅客來港的安排作適切應對。包括預備大量足夠人手於口岸及機場應付入境工作。

他舉例指，政府最近撤銷安心出行的使用，有大量原來受聘於處理檢查安心出行的臨時工作而取消，當局應該作適切的調動，可讓相關人士稍後於口岸及機場應對入境工作。

周浩鼎強調，本港處於冰封期的入境旅遊業，將因應內地復常而得到解凍的生機，他認為，當局有必要妥善安排入境及人手的配備，切勿讓旅客在入境時感到 「倒瀉籮蟹」觀感。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【通關交通】港府正籌備跨境交通恢復運作　包括廣深港高鐵
今日 12:15
【通關交通】港府正籌備跨境交通恢復運作　包括廣深港高鐵
【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪　毋須使用安心出行登記
09:10 2022/12/14
【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪　毋須使用安心出行登記
【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式　持紅碼確診者自律
10:17 2022/12/14
【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式　持紅碼確診者自律

你可能感興趣

【通關交通】港府正籌備跨境交通恢復運作　包括廣深港高鐵
今日 12:15
【通關交通】港府正籌備跨境交通恢復運作　包括廣深港高鐵
【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪　毋須使用安心出行登記
09:10 2022/12/14
【取消安心出行】訪客進入懲教院所探訪　毋須使用安心出行登記
【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式　持紅碼確診者自律
10:17 2022/12/14
【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式　持紅碼確診者自律
政治 安心出行 口岸 臨時工 機場 民建聯 周浩鼎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳慧琳遇交通意外　經理人講最新情況
今日 17:30
陳慧琳遇交通意外　經理人講最新情況
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦