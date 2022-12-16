【復常之路】周浩鼎倡調安心出行臨時工到口岸工作　免旅客入境時感「倒瀉籮蟹」

▲ 周浩鼎建議，當局可調動原安心出行臨時工到口岸工作。（資料圖片）

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎表示，須就著未來內地商務人士及旅客來港的安排作適切應對，他建議，當局可調動原安心出行臨時工到口岸工作。

就著內地邁向復常，並預計於明年會恢復對外往來。周浩鼎今天聯同委員約見商經局副局長陳百里，他提出，當局必須就著未來內地商務人士及旅客來港的安排作適切應對。包括預備大量足夠人手於口岸及機場應付入境工作。

他舉例指，政府最近撤銷安心出行的使用，有大量原來受聘於處理檢查安心出行的臨時工作而取消，當局應該作適切的調動，可讓相關人士稍後於口岸及機場應對入境工作。

周浩鼎強調，本港處於冰封期的入境旅遊業，將因應內地復常而得到解凍的生機，他認為，當局有必要妥善安排入境及人手的配備，切勿讓旅客在入境時感到 「倒瀉籮蟹」觀感。

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責任編輯：關景騰