【法貝曼：造夢大師】史提芬史匹堡追憶似水年華　以光影向父母與電影致敬

▲ 《法貝曼:造夢大師》

占士金馬倫(James Cameron)執導的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上映,觀眾對劇情是否好看或有爭議,但一致認同技術上創新。另一殿堂級導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg),在聖誕也有電影上映。

論對商業電影開拓,不論在技術及題材上,曾執導或監製《大白鯊》(Jaws)、《E.T. 外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)、、《奪寶奇兵》系列(Indiana Jones)、《侏羅紀公園》系列(Jurassic Park Franchise)、《回到未來》系列(Back to the Future Franchise)、《舒特拉的名單》(Schindler’s List)、《雷霆救兵》(Saving Private Ryan)等的史提芬史匹堡,比占士金馬倫對荷里活影響可說有過之而無不及。

▲ 史提芬史匹堡執導《法貝曼:造夢大師》。

半自傳式電影

史提芬史匹堡對止一次參與編劇的長片已是《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence),相隔逾20年,他再度自編自導新作《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans),是他半自傳式電影。

其實史匹堡入行之初已創下歷史,以22歲之齡獲環球影業簽下7年導演合約,成為荷里活大型片廠最年輕的電影導演。電影生涯50年間,他憑多部經典鉅作,為荷里活電影史矗立了不少里程碑。

追尋電影夢想

被視為有機會問鼎奧斯卡的《法貝曼:造夢大師》,史匹堡以自身成長經歷為藍本,講平凡少年森美(基比拿貝飾)童年時第一次接觸電影,便深深著迷,更以此為夢想,年紀小小便拍出不少新穎創作。可惜父親只當他的電影夢是無謂興趣,更因工作關係決定舉家搬到加州定居。

面對陌生環境、同學排擠和家庭生活的不如意,森美陷入了人生低谷,甚至失去追夢的動力。

然而一次偶然機會,令他重拾攝影機,更令他明白夢想對自己的意義:要經一番錘鍊,方能成就自己的傳奇。

其實史提芬史匹堡透過光影,向父母及電影致敬。(上映日期:12月29日、12月17日起優先場)