【法貝曼：造夢大師】史提芬史匹堡追憶似水年華　以光影向父母與電影致敬

▲ 《法貝曼：造夢大師》

占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）上映，觀眾對劇情是否好看或有爭議，但一致認同技術上創新。另一殿堂級導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），在聖誕也有電影上映。

論對商業電影開拓，不論在技術及題材上，曾執導或監製《大白鯊》（Jaws）、《E.T. 外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、、《奪寶奇兵》系列（Indiana Jones）、《侏羅紀公園》系列（Jurassic Park Franchise）、《回到未來》系列（Back to the Future Franchise）、《舒特拉的名單》（Schindler’s List）、《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）等的史提芬史匹堡，比占士金馬倫對荷里活影響可說有過之而無不及。

▲ 史提芬史匹堡執導《法貝曼：造夢大師》。

半自傳式電影

史提芬史匹堡對止一次參與編劇的長片已是《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence），相隔逾20年，他再度自編自導新作《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），是他半自傳式電影。

其實史匹堡入行之初已創下歷史，以22歲之齡獲環球影業簽下7年導演合約，成為荷里活大型片廠最年輕的電影導演。電影生涯50年間，他憑多部經典鉅作，為荷里活電影史矗立了不少里程碑。

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追尋電影夢想

被視為有機會問鼎奧斯卡的《法貝曼：造夢大師》，史匹堡以自身成長經歷為藍本，講平凡少年森美（基比拿貝飾）童年時第一次接觸電影，便深深著迷，更以此為夢想，年紀小小便拍出不少新穎創作。可惜父親只當他的電影夢是無謂興趣，更因工作關係決定舉家搬到加州定居。

面對陌生環境、同學排擠和家庭生活的不如意，森美陷入了人生低谷，甚至失去追夢的動力。

然而一次偶然機會，令他重拾攝影機，更令他明白夢想對自己的意義：要經一番錘鍊，方能成就自己的傳奇。

其實史提芬史匹堡透過光影，向父母及電影致敬。（上映日期：12月29日、12月17日起優先場）