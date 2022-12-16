【守法意識】懲教署辦音樂劇推廣守法更生信息　逾2,000名師生校長等參與

▲ 音樂劇表演精彩。(政府新聞處)

​懲教署今日（16日）在伊利沙伯體育館舉行青少年音樂劇場—《「導」出新TEEN地》，超過2,000名來自40間學校的師生、校長、家長教師會成員、地區撲滅罪行委員會成員和社區不同合作夥伴參與。保安局局長鄧炳強在致辭時表示，是次音樂劇的「導」字代表每個人都是自己人生的導演，主導人生發展的動向，即使是曾經迷失及犯錯的在囚人士，但只要重新選擇正確而且守法的人生道路，一定可以創造出屬於自己的新天地。



音樂劇以2019年黑暴事件為故事背景，當時很多青少年受到失實信息影響而作出違法行為。懲教署希望透過是次音樂劇，讓學生建立慎思明辨的能力及正確的價值觀。音樂劇結合時下流行曲，由專業演員、更生先鋒領袖青少年及懲教人員演出，並加入與台下觀眾互動環節，讓學生發表意見，啓發他們多角度思考問題。

署方亦安排了更生人士以過來人的身分，親身講述犯罪所付出的沉重代價及其更生歷程，告誡年青人要奉公守法，懂得分辨是非，做任何事之前要三思而後行。



懲教署一直致力與不同學校和社會服務機構緊密合作，積極推動社區教育，向學生及青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。近來，署方於多項社區教育活動中加入國家安全教育、德育及公民教育、法律知識等內容，以進一步培養學生的守法意識和國家觀念，提升他們的國民身分認同。

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