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【人口販賣】再多2名東南亞求職騙案求助港人回港　累計21人

社會 21:36 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

保安局今日（16日）表示，再多2名港人早前向入境事務處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日分別由柬埔寨及緬甸安全回港。自保安局專責小組成立以來，合共21名求助人已經在其協調下安全回港。
　　　 
保安局呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。 

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責任編輯：蘇文軒

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