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【強制檢測】24處納強檢　何文田御龍居、天水圍嘉湖山莊、將軍澳南豐廣場、北角城市花園等上榜【附名單】

社會 21:41 2022/12/16

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24處納強檢，何文田御龍居、天水圍嘉湖山莊、將軍澳南豐廣場、北角城市花園等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月10至12月16日間，曾身處24個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月17或12月18進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 沙田崗背街 5 號皇御居
  • 鑽石山海港花園 2 座
  • 沙田翠華花園 B 座
  • 元朗溱柏 1 座
  • 北角健康村康達閣
  • 何文田御龍居 1 座
  • 北角城市花園 1 座
  • 慈雲山慈愛苑愛華閣
  • 屯門啟豐園 4 座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 2 座
  • 屯門景新臺 4 座
  • 沙田濱景花園 1 座
  • 天水圍天富苑寧富閣
  • 粉嶺牽晴間 8 座
  • 屯門兆軒苑順生閣
  • 上水太平邨平易樓
  • 紅磡碧麗花園 1 座
  • 將軍澳將軍澳中心 2 座
  • 藍田滙景花園 5 座
  • 荃灣海灣花園 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 沙田水泉澳邨林泉樓
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 將軍澳南豐廣場 2 座
  • 屯門富健花園 9 座

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責任編輯：李榮忠

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