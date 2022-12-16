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【疫下結業】健身及武術中心VO2 Fitness結業　涉欠供41名員工共32萬元強積金

社會 21:51 2022/12/16

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健身及武術中心VO2宣布結業。(VO2 Fitness & Martial Arts Centre fb)

再有健身中心結業。在港有3間分店的健身及武術中心VO2 Fitness今日宣布結業，即日起開始自願清盤程序。積金局表示，根據調查資料該公司未有為41名員工繳交強積金供款，金額約32萬元，涉及大部分員工今年8月至年11月共4期的供款。

VO2 Fitness今日在社交平台公布結業消息，指由於3年疫情漫長的挑戰下，無法如常運作「實屬不得已」，即日停止營運及開始自動清盤程序，並向受影響人士致歉。聲明提到，會員可透過電郵查詢會籍剩餘月份、節數，中心會一併回覆會籍過渡至另一健身中心的安排及細節，並會安排時間讓會員取回私人物品。

積金局指，根據受託人報告該公司懷疑拖欠供款，已展開調查並已聯絡僱主跟進，正準備代受影響僱員提出民事申索，追討有關欠款。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

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責任編輯：蘇文軒

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