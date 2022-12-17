【警隊招募】警隊首北上招募港生　認識國情紀律性強屬重點招募對象

▲ 警隊人事部人力資源科署理高級警司陳純青（左二）表示，疫下率團到內地招募，有近千人參與是意料之外，反映內地港生對警隊充滿憧憬。（曾耀輝攝）

警隊招募組今年11月首次帶隊到內地大學招募港生，吸引近千人次參加，當中34人已完成面試程序，畢業回港後完成背景審查、體檢等手續，最快明年8月可入職警隊。警方指，內地港生紀律性強、成熟、充滿使命感，加上對於國家有一定認識，價值觀與警隊相符，是警方十分重視的招募對象。

警察招募組連同面試、體能考官一行19人，上月首次到內地廣州暨南大學及福建華僑大學，招募在內地讀書的香港學生，包括舉行宣講會，共吸引近千人參與招募活動。而準畢業生更可即場進行面試及體能測試，警方收到106份申請，職位包括警員、見習督察及輔警，有34人已通過面試及體能測試，待畢業回港完成體檢、背景審查等最後遴選程序，最快明年8月可進入學堂受訓。

警隊人事部人力資源科署理高級警司陳純青表示，警隊一向採取主動積極的招募策略，隨着愈來愈多港生到內地升學，決定在疫下首度率團到內地與港生親身交流，今次有近千人參與活動是意料之外，反映內地港生對警隊充滿憧憬。

正常的警隊遴選需時約2、3個月時間，為遷就考生，警隊特意將程序濃縮至2至3日。他大讚內地港生個人質素高，紀律性強、處事成熟、擁有服務社會的使命感，加上有在內地獨立生活經驗，對國家有一定認識，屬於加入警隊的理想人選。

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陳純青又指，今次到內地招募的20天行程挑戰重重，例如入境內地後，隔離措施由原本的「7+3」改為「5+3」，一度打亂行程，亦要嚴格遵守國家防疫規定，採取閉環式管理；其間又要借用院校的設施，但標準未必與香港一致，因此亦要從港帶來考試物資。

警「募」大使樂怡本身是暨南大學舊生，今次隨行參與招募工作感到份外親切，她亦有向師弟妹分享投考「貼士」，「當年投考警隊都係自己上網搵資訊，今次有機會親身向同學分享最準確資料，有助他們做好投考準備。」

另外，警隊今年度暫取錄101名見習督察、437名警員，陳純青預料整體招募情況與去年相若，警員數字會有微升，但強調受外圍因素影響，招募仍有一定困難，故明年會繼續一系列招募工作，吸納有志之士。

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記者：蘇文軒