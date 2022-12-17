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【強烈季候風】因應強風　將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路封閉

社會 10:01 2022/12/17

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將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉。（資料圖片）

強烈季候風信號現正生效。天文台指，在今日（17日）上午9時30分的過去一小時，西貢最高持續風速為63公里，最高陣風更達96公里。將軍澳於上午9時40分，最高陣風為44公里。因應強風，運輸署宣布將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉。

天文台預料，本港今日天氣寒冷，初時有一兩陣雨。下午天色較為明朗，漸轉乾燥。今晚市區氣溫將下降至約10度。而本港今日吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達每小時90公里。在上午9時30分的過去一小時，橫瀾島、西貢及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時75、63及57公里；最高陣風分別為每小時91、96及97公里。將軍澳於上午9時40分，最高陣風為44公里。

跨灣大橋將設大風封橋機制。因應強風，單車徑及行人路已經封閉，運輸署呼籲市民改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。

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記者：黃悅晴

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