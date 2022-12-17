【寒冷天氣】今晚多區氣溫降至單位數　衞生防護中心籲做7大預防措施

▲ 本港今日天氣寒冷，今晚市區氣溫將下降至約10度。（資料圖片）

受強烈冬季季候風影響，天文台說，本港今日（17日）天氣寒冷，今晚市區氣溫將下降至約10度，將軍澳、大埔、上水等地更會跌至單位數，明日及星期一市區氣溫降至約8至9度。衞生防護中心呼籲市民採取適當預防措施，注意保暖。

天文台預料，本港今日多雲，初時有一兩陣雨。下午天色較為明朗，漸轉乾燥；吹清勁至強風程度北風，高地及離岸間中達烈風。今晚市區氣溫將下降至約10度，新界再低幾度。按天文台自動分區天氣預報，在今晚11時，上水、大埔、流浮山等區僅得8度；而將軍澳、沙田、屯門亦只有9度。周日氣溫會進一步下降，早上8時預料多區只得6至7度。

另外，天文台今日凌晨曾發出雷暴警告，是有紀錄以來，雷暴警告及寒冷天氣警告首次同時生效。

衞生防護中心提醒，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，市民、特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康；建議可採取以下預防措施：

留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等

進食足夠的食物，攝取充足的熱量

經常做適量體能活動，以增加血液循環及產生熱能

逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外

使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通

如感到不適，應盡早求醫

應避免飲用含酒精的飲品

發言人又提醒，父母應確保嬰兒有足夠衣物保暖，但宜輕巧，以防嬰兒過熱。嬰兒就寢時，父母可注意以下安全事項：

保持房間空氣流通，溫度適中；

緊記讓嬰兒仰睡，確保他睡覺時頭部、面部及雙手外露，不會被遮蓋

嬰兒不需要使用枕頭。讓嬰兒睡在堅實和大小適中的床褥上，切勿在嬰兒睡覺的地方放置軟身物件、枕頭和寬鬆被鋪

與嬰兒共睡一室，最安全是讓嬰兒獨自在嬰兒床上睡覺，並把嬰兒床放在父母房間床邊的位置

締造無煙環境

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責任編輯：黃悅晴