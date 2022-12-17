【濫用公屋】涉住內地別墅擁名車抽公屋收租　港女求問點舉報：好唔公平

▲ 有港女得悉有人涉住內地別墅擁名車卻抽公屋，想舉報他。

得公屋得天下，享平租有安樂窩是不少港人的夢想。可是截至2022年3月底，一般申請者的平均公屋輪候時間為6.1年，上公屋可說是無期。近日有港女發現有人涉濫用公屋，長期住內地別墅擁名車，抽中2次公屋嫌三嫌四，更寫求情信想抽更好，她不忿有需要的人卻未能上樓，求問網民如何舉報。

得悉有人住內地別墅抽公屋

近日該名港女於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，得悉有人涉濫用公屋想舉報，她擔心舉報沒有用。據她所知有人資產限額其實已過了抽公屋的上限，可是資產在內地，有感難以追查，

某人長期住大陸別墅，仲有名車不用工作，又要抽香港公屋，抽兩次都不合心意，仲寫求情信，但內容全部係大話嚟，對於很多真正有需要香港人好唔公平。

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港女未有提及跟涉濫用公屋者的關係，斥責他的做法令很多真正有需要的人排不到，有感這樣涉虛報資料濫用公屋很常見，「以我所知好多人咁做」，

佢就算抽到啱地點又係長住大陸，霸嚟收租。

港女問網民意見，不少網民認為要有實證才可，指出香港政府查不到大陸擁有的房產，她成功舉報機會很低，港女無奈「我點樣有證據呀，舉報咗房署去查先得，唔通我做狗仔隊影佢相咩」，另有網民鼓勵她用房屋署舉報熱線，笑言「維護世界和平就交俾你喇」，雖然她被稱要維持和平而「O嘴」，但有感「得唔得都報咗先」，不想縱容濫用公屋的情況。

更多網民意見

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經房屋署舉報濫用公屋

如市民懷疑有人濫用公屋，可經房屋署「舉報濫用公屋網上表格」舉報，提供懷疑被濫用公屋單位的地址，以及剔選以下的情況，包括丟空單位 、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動如聚賭藏毒等、將單位用作非住宅用途、虛報物業、虛報入息、虛報資產等，以及另外撰文提供詳情。

過去5年因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有670宗，截至今年11月25日，當中11名住戶因此而被判監，包括緩刑。過去5年，每年平均接獲舉報的個案數目約有6,440宗，查明屬實的個案則每年平均約有188宗。

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責任編輯︰王明芳