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【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好

娛樂 11:11 2022/12/17

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現年41歲、本名江麗娜的唐寧，在5歲起當童星，仍是小孩時演過電影《縱橫四海》、電視《大時代》，長大後正式當演員，曾參演《大唐雙龍傳》、《天涯俠醫》等經典劇集。她在2010年與舞台劇界的鄧偉傑結婚，可是在2017年離婚，二人共有一對子女，現在分別11歲、7歲。

近年已減少影視劇演出的唐寧，最近一套參與的港劇已是2020年播出的《歎息橋》。不過她轉戰當KOL並開設個人YouTube頻道「Leila Kong 唐寧」，在11月，她更於個人頻道透露已移居紐西蘭。

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唐寧真情剖白

日前，唐寧拍片介紹當地風光，有如吃了防腐劑的她現在樣貌仍然十分年青，而且為拍片亦搏到盡，上山玩飛索、滑道，更挑戰玩極限韆鞦感受「飛落山」的感覺，結果更玩到爆喊。

當唐寧落地平復心情後，解釋指爆喊並非驚而是因為感動，真情剖白稱：「自己由細做戲，『唐寧』呢個名、呢個身份亦都跟咗我好耐，其實有時我都會諗，『唐寧』同『江麗娜』有冇分別。『唐寧』成日都好似好開心，又介紹呢樣介紹嗰樣，都好似幾懂事。」

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反思我是誰

於是她反思稱：「江麗娜係點呢？」唐寧直言覺得連她自己也不是太認識自己：「我認識嘅『江麗娜』其實好怕事，好多嘢都唔敢去做，或者會驚自己做得唔好，或者驚自己做唔好，或者做唔到咁。」

然後唐寧坦白地稱：「有時會用『唐寧』去包住自己，當做返『江麗娜』時有幾多嘢，佢真係做到？」

她更漸漸說到眼泛淚光表示當初決定移居紐西蘭，除為子女外，也是為尋回自我：「除咗希望能為自己同身邊嘅人去安排一個更好嘅將來之外，我係好想去搵吓『江麗娜』係點。」最後更鼓勵大家若有想不通的煩惱事，可以出走到其他地方，或可由此更了解自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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