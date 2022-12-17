【家居隱患】暖風機使用途中冒火花 　戶主以水淋熄瞬爆炸

天氣開始降溫，不少人也熱愛使用家電取暖。中國有民眾使用暖風機取暖時驚見暖風機冒出火花，事主本能意識地潑水「灌救」，不料暖風機竟瞬間爆炸，波及事主屋內的其他家具。

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綜合內媒報導，日前中國消防於微博上分享了一宗事件指，湖北黃石的一個單位，戶主正在使用名為「小太陽」的暖風機時驚見暖風機冒出火光。本能意識下令其於未有中止電源的情況下潑水「灌救」，豈料暖風機隨即爆炸，事主馬上亦報警求助。

事後戶主接受訪問時指，事發當時他發現暖風機現火光，「我馬上跑出去接了盆水」，潑向時暖風機卻發生爆炸，隨即燒毀單位內的牆紙及沙發。

消防接報到場時隨即進行撲救，約半小時後成功將火救熄。由中國消防微博號上傳的影片中可見，涉事單位內及外牆嚴重燻黑，起首還看到單位內的火舌蔓延到單位外，火光熊熊。

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最後，中國消防更提醒市民電器起火的正確處理方法。若電器發生火災時，應先截斷電源再救火，以及及時報警求助。

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責任編輯：羅嘉欣