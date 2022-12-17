【店舖阻街】卓永興稱提高罰款合理　考慮縮短商店移除阻街物件時限

▲ 政務司副司長卓永興。（資料圖片）

政府建議將亂拋垃圾定額罰款增至3000元，店舖阻街定額罰款增至6000元，料與明年中實施。政務司副司長卓永興今日（17日）說， 會考慮將商店移除阻街物件的時限由4小時縮短至半小時，日後或 賦權食環署，毋須與警方配合執法。

卓永興說，政府對上一次調整 亂拋垃圾及店舖阻街定額罰款已是2003年，又指阻街情況十分嚴重，市民甚至被迫走出馬路，故今次調整屬合理及有對稱性。被問到會否對店舖阻街採取累進式罰款，他稱需時及成本建立資料庫，才知道店舖是否重犯，但不排除會考慮。他又稱，每日不限一張告票，店舖一日內每犯一次，當局便可發出告票，又指留意到近日店舖阻街問題已有改善，相信提高罰款等行動有足夠阻嚇力。

卓永興 又說，目前店舖若有阻街，當局會要求於4小時內移除，但他認為現時時限偏長，會考慮縮短至半小時，亦將考慮賦權食環署發出告票及移除物件，毋須與警方配合執法。至於亂拋垃圾方面，當局將要求執法人員一視同仁，若屬無心之失或有外來因素影響，當局會酌情處理。

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責任編輯：黃悅晴