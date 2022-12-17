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【First Love初戀】Netflix人氣日劇被指辱華　網民列3宗罪指編導抹黑中國人形象

娛樂 12:15 2022/12/17

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由佐藤健和滿島光主演Netflix日劇《First Love初戀》成近期熱話，上架到今仍然長佔排行榜三甲，由演員、歌曲以至劇中場景、角色打扮都成談論話題。大多觀眾看完《First Love初戀》都沉醉當 中的浪漫氣氛時，卻內地網民「眾人皆醉我獨醒」，發現當中「綿裏藏針」，在小紅書怒《First Love初戀》涉辱華。

該內地網民一共列出當中辱華3宗罪，指不是自己太敏感，有被劇中情節感動，可是仍感受到劇中對中國人傾向負面的描寫，比如刻劃成中國人都是說話大聲無禮等，有損中國人形象。網民更「教導」編導稱，一部出色的作品不應對其他國家有偏見及抹黑。

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《First Love初戀》成熱話。

該網民列出辱華3大情節如下：

1.女主角在大學時與中國籍女生合租同住，可是該中國女生煮飯時煮到烏煙瘴氣，而且上格床講電話時聲浪十分大，十分自私，在女主角在下格床只能縮在一角睇書。
2.女主角兒子鍾情的小詩出國，在機場排隊遇上幾個中國大媽因為行李過多被職員截停，大媽更與職員爭執把路阻擋，令小詩大感無奈。
3.最後劇情更講述新冠疫情爆發，當中提及「中國以外的國家也受到了影響。」，網民感覺到此話似暗示疫情源頭為中國，然後波及其他國家。

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可是，網民對樓主發文的意見反應兩極，有一部份認為劇情如何描寫中國人是有意抹黑，令觀看時更感不舒服。但另有一部份網民認為樓主太玻璃心。

此外，更有人指出重點稱，Netflix在中國內地有提供服務，「溫馨提示」樓主不要再違規「翻牆」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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