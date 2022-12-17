【手腳冰冷】手腳冰冷4件事切勿做 醫生警告：飲酒取暖嚴重恐失溫猝死



受強烈冬季季候風影響，天文台說，本港今日（17日）天氣寒冷，今晚市區氣溫將下降至約10度，將軍澳、大埔、上水等地更會跌至單位數，明日及星期一市區氣溫降至約8至9度。衞生防護中心呼籲市民採取適當預防措施，注意保暖。

據台媒報道，寒冷天氣，不少人會手脚冰冷，台灣重症醫學專科醫生黃軒指出，人體暴露在寒流時，四肢血管會收縮，這是身體要確保心臟，腦袋，腎臟、肝臟等重要器官的血液循環能保持溫暖，才會改變手腳中循環的血液量，導致周邊血管收縮，使手腳變冷﹒是由於身體自我防禦，調節核心溫度機制所造成。

黃醫生分享手腳冰冷時不該做的4件事：

1. 抽烟取暖

抽煙不會令手腳更熱，有時抽烟者會想「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」故抽非常快，這樣抽一支烟，吸進去的有害物質，或是平時正常抽烟的好幾倍，對身體傷害很大。抽烟時會令血管收縮變窄、變脆、變硬，導致血壓升高，易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

2. 喝酒取暖

喝酒後會有短暫發熱感覺，因酒精能刺激血管擴張，加速血液循環，但這種酒精溫暖感並不能持久，因體表血管愈是舒張、鬆弛，體熱散發愈快，消耗的熱量遠比酒精供給熱量還多。另血管也會來不及收縮並防止血液散發熱量，使身體禦寒能力下降，讓人易導致受涼或感冒，甚至失溫、猝死。

3. 一直坐著不動

切勿長時間坐、或停留在一個地方。因久坐同個地方會減少四肢血液循環，使手腳更冰冷。

4. 進出溫差變化大的地方

曾有美國研究顯示，不只是「心臟猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也是會自溫差大於攝氏5度以上開始，愈來愈危險。尤其沒有任何病史的人士，如細過60歲者，急性腦中風的風險會多4倍。

黃醫生建議，天冷時可吃熱食以保持核心體溫升高；可穿襪睡覺、挑選可禦寒的棉被。此外，運動也是好選擇。提醒若經常感到手腳冰冷，又有手腳指甲變紫、變青、變黑、胸痛，呼吸困難、持續手或腿疼痛等情況，需立即求醫。



責任編輯：羅嘉欣