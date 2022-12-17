【星夢傳奇】李璧琦年過40正式入樂壇　靚女人妻Becky：我接受現實

2013年曾於《星夢傳奇》一鳴驚人、3年前成為人妻嫁圈外丈夫Adrian、兩年前跟TVB結束12年賓主關係的李璧琦（Becky），今年更請來名監製舒文首次合作，為她炮製第二首派台歌《記憶中的你好嗎？》。

她接受商業一台《星光背後》專訪，單親家庭成長、浸大音樂系畢業的她剖白，由細到大都夢想做歌手，雖然中學時期已贏盡校際歌唱比賽，但奈何母親多番阻撓入行，促使她96年17歲殺入新秀十強也無緣繼續比賽，99年獲BMA老闆羅傑承賞識，亦無緣簽約出道。

【等一個擁抱】李璧琦唱主題曲勾童年回憶 為父母離異爭執感觸爆喊

▲ 李璧琦接受《星光背後》主持梁泰來（左）訪問，

無奈音樂夢碎

李璧琦回憶說：「家人接二連三的阻撓，細個是唔會明，會嬲會唔出聲會反叛。今天才會想通，單親家庭真的窮，媽咪又要供哥哥讀醫生是好辛苦，亦好想我將來有穩定工作分擔屋企。」



及至2008年，遇上方逸華有機會入TVB做主持及拍劇，到2013年參加《星夢傳奇》一鳴驚人，李璧琦媽咪才首次到現場支持女兒演出。不過，第二回她選唱《大會堂演奏廳》遇上滑鐵盧，再令李璧琦音樂夢碎。

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修補母女關係

但出局當晚，卻間接修補母女多年來的關係，「估唔到她第二次來支持我就出局，她陪我回家，我又進入了不發一言的狀態，那時我住46樓，我站在露台很長時間，我想她有點驚，人生有史以來媽咪第一次問我：『你在想什麼？喊出來吧！太辛苦就別再做了！』」

於是李璧琦當時即爆喊，她憶述：「第一次在她面前這麼軟弱，這麼多年我們都沒溝通，那次感覺好得意，我失去了繼續參賽的機會，甚至自以為到了事業終點，但原來這是跟她關係的起點，及解開我們心結的主因。我無期望媽媽跟我講對唔住，她願意open up問我、關心我，已經勁到爆！」



擁有八級鋼琴證書，又有八級聲樂資格，但及至去年才自資出歌，年過40才能正式踏入樂壇。

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有心唔怕遲

問李璧琦會否自覺唔夠運兼懷才不遇，她反指欣宜是其好榜樣：「懷才不遇像不太接受現實，我很接受現實，要是這條路（歌手）沒寫給你，只能盡自己能力去做！新歌也是說我的掙扎，究竟要不要繼續續做？」

她續說：「今天的李璧琦算是藝人？演員？主持？是高音人？算不算歌手？我一直思考，甚至像欣宜，她有家人，有很多資源支持，亦認識行內很多人，但都要到近幾年，才於頒獎禮被肯定，欣宜這條路都行了十年以上，我不覺自己比人叻，欣宜都花上十年，我都要這樣行！」

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