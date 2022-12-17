【母子對抗】媽媽一原因逼成年兒穿卡通兒童底褲　20歲仔反抗遭摑兩巴被罵不懂事

▲ 台灣有媽媽逼20歲成年兒子，一直穿卡通兒童內褲。

仔女的衫褲鞋襪很多時由媽媽一手包辦，隨著孩子長大，他們會自己去決定或購買。台灣有名20歲男生卻持續由媽媽購買貼身衣物，不滿母親選購卡通兒童內褲，因而大吵起來，媽媽掌摑兒子罵他不懂事，原因是她認為阿仔穿卡通兒童內褲就不會學壞，台媽「用心良苦」呢！

20歲男穿卡通兒童內褲

綜合台灣媒體報道，早前一名男網民在網上討論區Dcard發帖，大呻自己的煩惱，帖文標題為「我媽逼我穿兒童內褲」，現年20歲的他卻沒有「內褲自主權」，他指出從小到現在的內褲都是家人購買，可是買的都是兒童內褲，他展示一張圖片，有多條棉質男童內褲，款式大同小異，主要白色底印上彩色卡通圖案，配以藍色邊。事主無奈：

媽媽還在強迫我穿兒童三角內褲⋯⋯還是有卡通圖案的那種⋯⋯

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反抗被摑兩巴斥不懂事

事主曾跟家人反映想穿正常一點的內褲，即是純色成人款，亦曾提及想自己購買，可是他們不准，而原因竟然是「穿卡通內褲這樣才不會學壞」。事主聽後真的覺得心很累，不知如何跟家人溝通。

20歲男補充提及有次忍無可忍，為了爭取內褲自主權和媽媽吵架，過程中強調真的不再想穿這種內褲，而媽媽即時掌摑他兩巴，罵他不懂事。

網民支持反抗

不少網友感到可笑，指家長歪理，亦笑指樓主是成人大可自行購買，不用依從媽媽。「可去無印良品買內衣」、「防止小孩學壞，不是穿這種內褲可以解決的吧」、「如果讓同學看到穿這種內褲應該很丟臉」，另有網民把重點放在驚奇「20歲還塞的下兒童內褲」，有網友解釋樓主購買尺寸是XXL，如果是身材嬌小的男生應該有可能穿得下。更多留言點擊下圖：

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家長用心良苦？

此外，有網友在網上找到類似商品，發現有買家留言「小孩明明都穿10幾年了，上禮拜居然跟我說他覺得穿這內褲很丟臉，能不能換素色，我的回答當然是NO，完全不懂得媽媽的用心良苦」、「給上高中的小孩穿，能防止孩子學壞，預計讓小孩大學畢業前都穿這個」等，不過，不能證實有關買家是樓主的媽媽。

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責任編輯︰王明芳