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【兩性關係】女友「怕凍」為由屢勸不願沖涼　男友出奇招令女友「屈服」

健康 14:02 2022/12/17

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女友「怕凍」為由屢勸不願沖涼，男友出奇招令女友「屈服」。

天氣轉冷，令洗澡比平日「難上加難」。一名網民分享指自己的女朋友以怕凍為由而不願意洗澡，事主屢勸女朋友亦不聽，甚至是購買了浴室寶予女友情況亦未有改善。於是事主以金錢作誘因，成功令女朋友屈服洗澡。事件亦引起網民熱議。

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一名網友於網上討論區上以「天氣一凍，女朋友又唔沖涼啦！」為題發文指，他的女朋友本來就不愛洗澡，甚至指出女朋友就算是於夏天「出了一身汗」也可以幾天不洗澡。

最近的天氣轉冷，女朋友不洗澡的情況變本加厲，由夏天的幾天不洗澡，直至現在事主形容女朋友「個頭油到好似識反光咁樣」。男朋友屢勸女朋友洗澡，可是女朋友便以天氣問題，「怕凍」為由拒絕。

事主見狀便購買了浴室寶予女朋友使用，可惜女朋友的洗澡問題仍舊沒有改善。事主更指

見天文台個天氣，好似下星期都仲係咁凍，再係咁落去，我怕佢一個月唔沖涼。

事主為了加大女朋友洗澡的動力，於是使想出「奇招」令女朋友屈服。事主對女朋友表示

只要每日都肯沖涼嘅話，我就每日畀佢碌我張信用卡一次。

果真在金錢作誘因之下，成功令女朋友屈服，每天都願意洗澡。但事主卻因而十分苦惱指，「呢兩日都收到短訊通知，張卡碌左幾多幾多錢，仲要每次都幾百幾千都有」。

可是事主的承諾在前，亦令他大感覆水難收。一方所幸女友願意洗澡，但另一方卻為「下個月找卡數」而煩惱。

事件一經分享於網上引起網民熱議：

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拍攝ViuTV劇集《IT狗》中受人關注的「Johnny仔」一角的鄧子超（小B），早前於社交媒體搞笑分享《儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略分享》，教大家如何利用3分半鐘洗澡！

他指「頭30秒時間必須濕個頭同身，並搽上沐浴露、洗頭水。」之後就要用一分鐘時間把頭轉洗好「記住唔好浪費熱水，由得啲水由頭流到落腳指尾」，再利用2分鐘時間洗好身體「最後9秒9抺乾淨，再著衫」。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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