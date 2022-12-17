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【立法會補選】選委會補選明舉行　12人將於竹篙灣票站投票

社會 13:26 2022/12/17

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陸啟康(中)今早巡視票站。（陳永康攝）

立法會選委界補選周日舉行，6位侯選人爭4席。選管會主席陸啟康今早（17日）巡視票站，他說，至今有12名選委登記在竹篙灣檢疫設施投票站投票，有信心選舉順利舉行。

陸啟康今早到票站巡視，他說，各投票站及中央點票站已準備就緒，有信心選舉順利進行。今次補選當局有於竹篙灣檢疫設施設投票站，供隔離或檢疫選委使用。陸啟康指，至今有12人登記，有關選票會在消毒後運往中央點票站混合點算。

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被問到預料點票需時多久，陸啟康稱不會預測，但可參考立法會選委會界別選舉的經驗，當時花3小時17分鐘完成點票，由於今次會使用電子光學識別機，相信時間應相約。

另外，香港單車節明日舉行，屆時將實施特別交通措施。陸啟康提醒選委預留足夠時間，並盡量於獲分配的時段內投票。

對於有報道稱，部分候選人涉未按規定提交支持同意書，陸啟康說，選舉事務處正在跟進。

6位候選人為中文大學工程學院副院長黃錦輝，商湯科技香港公司總經理尚海龍，民建聯陳永光，工聯會李廣宇，新民黨何敬康，以及全國港澳研究會理事黃梓謙。

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記者：黃悅晴

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