【大型盛事】香港單車節明日冷鋒中舉行　主辦方提醒5大保暖貼士

▲ 香港單車節即將在明日舉行。 （資料圖片）

闊別3年的香港單車節即將在明日（18日）舉行，今年約5,000人報名參賽。不過天文台預料明日天氣寒冷，早上更預測只有8至9度。主辦單位稱，將在賽事開始前15分鐘，按3座大橋測量到的風速，考慮最安全的活動路線，如有更改會於現場廣播。旅發局就提醒單車手注意保暖。

天文台預測周日氣溫會進一步下降，早上8時預料多區只得6至7度。主辦單位今日表示，旅發局將與天文台緊密聯繫，工作人員會於50公里組別及30公里組別開始前15分鐘，因應昂船洲大橋、汀九橋及青馬大橋測量到的風速，與中國香港單車總會共同商討及考慮最安全的活動路線；當有任何更改，大會將於現場廣播，活動相關路段亦有指示，提示各參加者。

另外，旅發局亦提醒各單車手注意保暖，亦會在活動路線沿途救護站，設有保溫毯等物品。前「亞洲車神」黃金寶及前單車隊港將仇多明就建議5大保暖貼士：

準備超薄風褸或者輕便雨褸，出發前及完成活動後可穿上保暖，期間又可摺疊放在單車衣背後的袋

戴上防風防水的長指手套、鞋套，減輕體感溫的影響

以緊身的外套及保暖手袖、腳袖保溫

帶環型運動頸巾及進行漸進式熱身

用運動發熱膏及油，提升低溫下的運動表現及強化皮膚防風防寒的狀態，或於皮膚上加上BB油及凡士林，加強保暖效果

今年單車節再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋６區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及 ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道。

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責任編輯：黃悅晴