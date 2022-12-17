【器官捐贈】 消息：港府首安排中港器官捐贈　涉兒童醫院4個月大嬰兒

▲ 消息指，港府首安排中港器官捐贈，捐贈予香港兒童醫院一名4個月大嬰兒（資料圖片）

消息指，港府首安排中港器官捐贈，該宗器官移植手術涉及從內地運入心臟，捐贈予香港兒童醫院一名4個月大嬰兒；手術在今早（17日）進行。醫院管理局今日下午會見傳媒，公布手術詳情。

兒童醫院曾於今年11月底作出捐心呼籲，指一名4個月大的女嬰芷希患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命方法，詳情即看：【下一頁】

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有公立醫院心胸外科醫生質疑程序的正當性，認為難以肯定捐贈是否獲得捐贈方同意，或確定當中沒有牽涉金錢交易或不合理治療。他表示，國際心肺移植協會（ISHLT）今年8月曾發表聲明，禁止發表來自中國的器官移植研究論文，以及呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植。該醫生憂慮，若有關組織知悉香港接受由內地運入的心臟，事件會影響本港在器官移植上的聲譽，更有可能將香港從協會中除名。

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記者：鄧凱文