【輕．功】黎耀祥再騷視帝級演技　「大師兄」徐忠信客串登場令人懷念

TVB劇《輕．功》在昨晚（12月16日）播出一集，身為三屆視帝的黎耀祥再獻深情演出。劇情講到有劇組租借「凌波大廈」拍攝電影，其間十一（黎耀祥飾）重遇當年做武師的伙伴（徐忠信飾），對方邀他出山做替身，十一幾經掙扎最終答允。

後來有場「老婆靈魂離開」的場口，因男主角有事未能拍攝，十一自薦幫女演員（王嘉慧飾）對戲。

十一拿着劇本深情讀出：「你留喺度又好離開都好，我都唔驚，因為你已經係我嘅一部分，我唔會忘記你，亦都唔需要忘記你……你走啦，我哋將來一定會再見，只係呢一刻我哋要分道揚鑣，個天要我留低，一定係有原因……你唔使等我，我曉飛架嘛，我到時一定會追番你……再見喇老婆……」對白正反映歷喪妻之痛的十一內心感受，相當催淚。

此外，已故資深武打演員及武術指導徐忠信昨晚客串演回老本行武師，亦引起網友關注兼大表惋惜。

祥哥親身上陣

於該場一分鐘獨白戲，祥哥演繹到位，單靠讀對白已表達出對亡妻的思念，欲哭又止的表情更是令人心痛。

他受訪時坦言這場戲算難演，事前必須做足功課背熟對白，因為情緒不能斷開，他說：「拍之前係咁諗點樣去演，每次睇劇本都係覺得好感動，到正式拍嗰時決定擺低劇本，唔再去諗唔再去睇，因為驚睇得多反而冇咗種新鮮感。」

是集尾段，祥哥有一場跳上神壇的高難度動作戲，原來亦是他親身上陣：「其實預備咗替身去做，但發覺好易穿崩，我就提議自己做番，吊威吔對我嚟講唔陌生，以前都吊好多，為咗出嚟效果好啲，如果可以自己應付都盡量去試。」

真感情感染觀眾

提到十一這個角色比較「平」，祥哥坦言不容易演：「收到劇本時個諗法係少啲表演，盡量用自己第一身感受去演個角色，希望可以放大個感受嚟感染觀眾，拍呢套劇最大難處，係擔心做得少可能太少，做得多可能太多，要恰到好處。」

講到劇集探討不少親情及人生哲理，祥哥直言很大感觸：「好似預演緊自己人生下半場，一來自己都係戲行嘅人，二來自己有番咁上下年紀，始終有一日要面對自己伴侶嘅離開，面對自己好孤獨嘅人生。」

他續指：「同埋劇中描寫咗好多新舊時代嘅對比，亦都探討咗人與人之間嘅相處，以前嘅社會大家比較親切，依家就比較疏離，科技愈發達，人嘅距離就愈嚟愈遠。」

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