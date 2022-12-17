【當街擄人】擄人上車片曝光女事主狂叫救命　懲教人員未能勸阻【有片】

▲ 一名女子被當街擄走。（網上流傳影片截圖）

赤柱監獄外今早（17日）發生當街非法禁錮的案件，一名女子被多人襲擊後被帶上私家車。警方接報後展開追截，最終於海洋公園附近救出女事主，4人涉非法禁錮被捕。點擊下圖即看事發經過：

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網上流傳事發片段，女事主被打倒至躺於地上，有一名男子將她抱起放進客貨車內，期間有市民試圖阻止，但遭另一人擊退。女事主從另一邊車門逃出，但被匪徒捉住圍巾，未能成功逃脫，期間不斷尖叫「救命啊、救我啊！」她亦坐於地上掙扎，鞋子等飛脫。有一名懲教署職員到場，曾捉住女事主腳，但未能將她拉下車。

兩名「綁匪」繼續將女事主帶進車內，約20秒後另一懲教職員步行來到，並說「先生唔好打交。」最終兩名懲教署職員未能阻止女事主被擄走。警方接報後派出警員兜截，於約10公里外的海洋公園附近截獲涉事車輛。女事主被救出時眼部及腳部受傷，4人被當場拘捕。

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記者：黃悅晴