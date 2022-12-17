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【康樂設施】全港首個越野單車練習場今開幕　當局籲按個人能力選用適合路徑

社會 15:29 2022/12/17

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

練習場內的越野單車徑。（政府新聞網）

位於南大嶼郊野公園的梅窩越野單車練習場今日（17日）正式開幕，是香港首個越野單車練習場，佔地約4.5公頃。更多詳情可瀏覽漁護署網頁

練習場內的設施包括越野單車徑、土坡場、技術特點，如跳台、碎石坡道、獨木橋；亦有廁所、急救站、涼亭、加水站等配套設施。該練習場由土木工程拓展署可持續大嶼辦事處設計和建造，是亞洲最大型的越野單車練習場之一，連同附近的路徑，組成全港唯一涵蓋全部5個越野單車徑難度級別的場地，提供不同難度的徑道，騎單車人士可按其技術水平及能力選擇合適的路線。

土拓署署長方學誠出席開幕典禮時說，擴展大嶼山越野單車徑網絡，是可持續大嶼辦事處推展的其中一個主要可持續休閒康樂項目。練習場的設計和建造均按可持續原則，盡量保留郊野公園原貌且減少日後維修的需要，並吸納專家意見以保障使用者的安全。他期望市民善用練習場，享受騎越野單車的樂趣。

漁護署署長梁肇輝表示，漁護署將負責管理練習場。他亦呼籲越野單車車手按個人能力、經驗和喜好，按指示使用合適的練習設施及徑道，顧己及人。

主禮嘉賓觀看越野單車示範。(政府新聞處)

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記者：黃悅晴

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