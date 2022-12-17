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【新冠肺炎】樂壇天后張靚穎自爆「主動中招」　引發公關災難道歉：自己也覺得不妥

娛樂 15:47 2022/12/17

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現年38歲、憑高亢海豚音打開知名度的內地歌手張靚穎，坐擁大批粉絲，在內地可說屬天后級。可是，近日她卻在微博發文自爆，為可順利在跨年表演演出，竟十分「敬業樂業」地故意讓自己感染新冠肺炎，而且更「如願以償」。

而且張靚穎更在微博發文指，爆料自己在跨年演出前故意染疫，「怕影響跨年的演出狀態，所以就趁這幾天有時間養病去探望了一窩羊（陽）。開始發燒了，開始嗓子疼了，開始鼻子疼了，開始全身疼了，開始頭暈了…然後就睡著了…然後就睡了一天一夜，然後什麼症狀都沒了，然後發現濕疹也好多了，皮膚也不乾了，然後還變瘦了。」

她更指中招發燒後，還可以繼續舉啞鈴做運動。

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火速發文道歉

張靚穎的發文一出，即引來批評，結果她知衰趕緊道歉：「發這樣的微博是我欠考慮了，向大家道個歉！」

她續解釋因親朋都中招，卻只得她未曾確診才胡思亂想：「想和大家也解釋一下，近期親密的朋友、家人，一起朝夕相伴的工作夥伴都確診了，僅自己還沒有確診的時候就容易緊張擔憂甚至亂想，工作的性質決定我一定要接觸人群，很擔心我那時候感染也會增加他們再次感染的風險，因為看到一些科普陽康短期內二次感染風險有點高。」

張靚穎再表示知道今次言論荒謬，深表歉意：「所以就想着既然是躲不過的事情，就想着趁最近不出門，在家裏養好了再外出工作，這樣就對大家都比較安全。今天在評論區發完自己也覺得不妥……」

最後，她表示：「當前國家防疫最吃緊的時候，還是要堅持防護，盡可能『晚陽』，錯峰才能防止醫療資源擠兌，陽康也要注意防護避免短時間二次感染。如果我的話給大家帶來不正確的引導性，在此誠心致歉！希望大家都健康！更希望大家的生活，工作，都快快步回正軌！！！！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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