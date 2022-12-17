【器官捐贈】4個月大女嬰成功移植來自內地心臟　當局稱合乎法規屬特事特辦

▲ 4個月大的女嬰芷希患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命方法。（兒童醫院提供）

港府首安排中港器官捐贈，從內地運入心臟捐贈予香港兒童醫院一名4個月大嬰兒；手術在今早（17日）成功進行。醫院管理局下午公布手術詳情，稱遺心來自內地一名因頭部受重創而腦幹死亡的幼童，今次屬特事特辦，強調符合相關法規。兒童醫院指手術順利完成，新心臟運作理想，接受移植的女嬰芷希現時仍在兒童醫院治療部留醫。

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兒童醫院曾於今年11月底作出捐心呼籲，指4個月大的女嬰芷希患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命方法。 兒童醫院指，芷希本身情況危殆，最近更有走下坡的跡象，如無適合的心臟供移植，隨時有生命危險。但由於芷希僅4個月大，在港非常難配對合適的心臟，故主動聯絡國家衞健委，希望可獲配對合適遺心。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗說，一名內地幼童因意外導致頭部嚴重受創，其後腦幹死亡，由於在內地未能配對成功，內地當局聯絡兒童醫院，雙方隨即啟動相關程序，昨日傍晚心臟運抵本港，手術於今日凌晨完成。他稱，今次是「好特別好特別嘅個案」，形容須爭分奪秒地完成移植，「唔想浪費咁寶貴嘅器官。」

鄧耀鏗表示，今次屬特事特辧，但所有程序均符合兩地法規。至於日後會否再向內地求助，將器官運來香港，他指，不排除有類似個案時會用相同途徑協助病人，但要視乎病人所需的器官是否能在港成功配對。

對於國際心肺移植協會（ISHLT）今年8月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，有公立醫院醫生憂慮事件影響本港聲譽。鄧耀鏗稱不認同，「我絕對唔覺得呢個會影響聲譽 ，我哋今次嘅任務好簡單，就係幫呢個4個月大嘅小朋友。」他又指，內地及香港的移植方面，在世界衞生組織及世界移植學會等均獲認同，認為今次事件很值得高興，「可以喺一個咁短時間，搵到一個器官，俾個咁細嘅小朋友。」

▲ 醫管局交代換心手術。(陳永康攝)

兒童醫院表示，芷希仍留醫至深切治療部，要繼續使用呼吸機及強心藥，但進度屬估算之內，心臟運行亦理想。兒童醫院的心胸外科顧問醫生任力恆稱，在運送心臟前已確保內地與港做法一致，強調有關摘除、運送、包裝等均有很高準則；心臟運抵港後亦有證明文件可以核對。

芷希父母表示非常感恩，多謝捐贈者父母的大愛，給予芷希重生的機會，亦感謝內地及香港各部門協調，及為芷希送上祝福的市民。

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記者：黃悅晴