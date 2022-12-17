【保暖大法】保暖內衣愈穿愈凍　日本節目揭 UNIQLO HEATTECH 3大錯誤穿法

UNIQLO HEATTECH 保暖內衣深受港人歡迎，但如不懂得保暖原理，只會愈穿愈凍，日本有節目邀請到時裝品牌UNIQLO專家，揭開UNIQLO HEATTECH 3大錯誤穿法。

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》日前就做保暖內衣特輯，邀請UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，解釋保暖內衣的原理及穿法

中野正海稱，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造，就算不作任何活動，人體一天都會釋放出800毫升的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維，就是捕捉皮膚釋放出來的水蒸氣，令水蒸氣無法動彈，然後釋放出熱能，再透過特殊纖維排出，達到保暖的效果。

錯誤一：保暖內衣裏再穿其他衣服

不過，中野正海稱，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，他提到，保暖內衣需要吸收皮膚的水氣才能發熱，所以最重要的一步是吸濕，如在保暖內衣裏多穿一件，使肌膚未直接接觸到保暖內衣，是會降低發熱衣吸收到的水蒸氣。

錯誤二：買大一碼保暖內衣

有些人會擔心保暖內衣洗後縮水，或是討厭衣服貼身，因此會購買大一碼的尺寸，中野正海稱，這會使保暖內衣與肌膚之間空隙變大，降低發熱保暖效果。

錯誤三：大量流汗時仍穿保暖內衣

中野正海稱，雖說保暖內衣可發熱，但因吸收水蒸氣，當大量流汗時，過多的水分會使保暖內衣難以迅速排光，導致特殊纖維上吸附大量水分，難以發揮保暖內衣的功效，甚至還會令身體感覺更冷，故建議民眾運動時，千萬不要穿保暖內衣。

責任編輯：羅嘉欣