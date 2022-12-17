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【枉為人母】攜7個月大B女唱K飲酒　21歲單親媽涉虐打女兒兼想棄養

親子 17:30 2022/12/17

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台灣一名21歲單親媽媽，涉嫌虐打女兒兼想棄養。

枉為人母！台灣一名21歲未婚媽媽涉嫌虐待7個月大女兒，日前該名媽媽在社交平台發布影片，從影片所見她痛打B女，亦見女嬰哭鬧不停的畫面，媽媽寫下哪裡可賣小孩、想掐死她等字眼。此外，該年輕媽媽曾攜同BB去K房，涉嫌虐待及疏忽照顧兒童。

台母涉虐打女兒兼想棄養

綜合台灣傳媒報道，於14日（星期三）深夜，桃園市中壢區一名21歲黃姓女子，在IG上傳動手虐打7個大女兒的影片，黃女粗暴怒掀開BB的被子，出手痛毆女嬰，清楚聽到拍打聲。她亦上載嬰兒哭鬧畫面，亦寫下恐嚇字句，涉虐打及欲棄養女兒。多則限時動態影片的畫面語句包括：

「希望小孩跟他爸全家死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的、垃圾場回收車、舊衣回收箱、沙石場都可以」

最新影片：

攜7個月大B女唱K

相關畫面曝光後，有網友貼出黃女其他照片，她推著BB車入K房，BB似在嬰兒車內，媽媽則在唱歌喝酒，有一張照片更見女嬰趴在K房的黑色梳化上。

    點擊圖片放大
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據悉黃女未婚，獨自一人撫養7個月大女嬰，疑壓力過大出現不當行為。網民爆料聽聞爸爸是客人，結果爸爸不要小孩，有感黃女既然生活圈那麼亂，沒耐心何必生小孩，心痛小孩哭鬧就被她打，她更帶小孩去K房聽嘈吵的音樂、吸盡煙味，不配做人母親。

女嬰交由外婆照顧

中壢警分局接報疑虐兒事件，前往了解，並同步通報家庭暴力暨性侵害防治中心，社工會追蹤後續安置情況，女嬰先交由外婆照顧，初步觀察女嬰沒有長期受虐跡象，身心狀況正常，當局將進一步了解黃女是否因照顧壓力大，才出現不當行為與言詞，將提供心理輔導等相關資源。

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責任編輯︰王明芳

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