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【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】

娛樂 16:56 2022/12/17

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）共有兩女一子，當中長女王曼喜（Kayla）是位女同志，於2014年公開「出櫃」承認自己是雙性戀，在今年與同性伴侶在美國結婚，王敏德一家亦有到當地觀禮、祝福。

馬詩慧曾表示早初不接受女兒與同性戀愛，到後來才慢慢接受。反而王敏德十分開通，不抗拒女兒愛同性，可是馬詩慧曾在TVB節目《仔仔一堂》笑稱，丈夫王敏德反應，Janet指他對於女兒同志身份欣然接受，但平時最接受不到的是女兒打扮性感，她說：「如果我啲女著啲裙短啲、啲褲短啲哩，佢（王敏德）就：『喂喂喂，話畀佢哋聽唔好著咁短呀，太低胸喇。』」

可是，王敏德夫婦女兒盡得父母優良基因，擁有好身材，同時又十分大方展示美好身段，當中他們的二女王麗嘉（Irisa）不時在社交平台派福利。

【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法

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泰國旅行派福利

最近Irisa與家姐Kayla齊到泰國旅行，上載三點式照這些「例牌」外更有全祼出浴照，不過巧妙以霧氣遮兩點、門柄遮臀部，既可展示健康性感身段而不太過火。

其實她曾往岩里島旅行時，上載一張全裸出浴照，引來爸爸王敏德不滿，Kayla亦乖女尊重父親把照片下架。相對上次岩里島出浴照，今次相對已「保守」，可是或也足夠再挑戰王敏德的容忍度了。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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