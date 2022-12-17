【好人好事】男子遇車禍僅記得高中同學　全班同學17年來接力照顧

▲ 清貧男子遇車禍僅記得高中回憶，同學聞訊17年來接力照顧。

「出外靠朋友」，遇上有情有義的朋友是最難能可貴的事。内地一名男子於27年前遇上車禍因而失憶，可是他卻僅記得高中同學的名字。 同學聞訊後紛紛「有錢出錢，有力出力」17年來接力照顧，同學們更直指，「我們會一直扶持他到老」。

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綜合內媒報導指，內地男子熊乾進於27年前不幸遇上嚴重交通意外，意外使他的的身體嚴重損害，不僅大腦受損及肢體殘障，而且更令他出現失憶。

意外失憶的熊乾進卻能緊緊牢記著高中同學的名字，雖已把學校的生活忘卻，可是他能背出所有中學同學的名字，更能背出部分友好的同學電話號碼。

首先與熊乾德接觸的高中同學李偉表示

與熊乾德重逢時，完全不敢相信自己的眼睛，曾經調皮搗蛋、活力四射的同學，竟變成了口齒不清、行動不便的模樣。

多年間，同學們口耳相傳開了熊乾德一事，願意加入幫忙之列的同學逐年增多，亦藉此全班同學可再次聚首一堂。

熊乾德的父親之後離世，3名姐姐亦出嫁，故只剩下熊乾德與其母親相依為命。可是母親年事已高，根本無力再獨力照顧熊乾德的日常。

同學聞訊後由李偉、朱自清及符喜保三位作代表，於同學會上提出由他們長期照顧熊乾德，同學們亦二話不說支持。他們的分工明確，「有錢出錢，有力出力」。由朱自清向同學籌錢、李偉保管及符喜保記賬。李偉接受訪問時更直言，

我們會一直扶持他到老。

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責任編輯：羅嘉欣