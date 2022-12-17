【港產太空人】孫東：初選工作進行得如火如荼　正加緊與候選人見面

▲ 孫東說，初選工作進行得得如火如荼，近日亦加緊與候選人見面。（資料圖片）

國家首次在香港選拔載荷專家，創新科技及工業局早前公布收到120份申請。局長孫東今日（17日）透露，初選工作進行得如火如荼，近日亦加緊與候選人見面。

孫東今出席政府航天科普活動啟動儀式時，主動提及初選工作的進展，他稱創新科技及工業局的同事正在全速推進相關工作，他本人近幾天也正在加緊和載荷專家的候選人見面，務求在本月把推薦名單報告給國家。

他又談及本港創科發展，指出港府將繼續不遺餘力地培育、挽留和吸引人才，多管齊下地豐富香港的創科人才庫；又說要實現成為國際創新科技中心的願景，需要提高市民的科學素質和增強社會的創科氛圍，急需加強科普工作。



孫東亦希望透過政府航天科普活動，讓香港市民更全面地了解國家的科技發展和成就，同時加深大家對本地創科產業的認識，推動香港全社會把握創科機會，積極融入國家發展大局。

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責任編輯：黃悅晴