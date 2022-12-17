【器官捐贈】何繼良：兩地合作利多於弊　恆常化制度仍屬敏感議題

▲ 4個月大女嬰芷希完成首宗從內地移送器官到香港進行移植。（兒童醫院提供圖片）

4個月大女嬰芷希因患「擴張性心肌病變」成功完成首宗從內地移送器官到香港進行移植。器官移植基金創辦人何繼良表示，本港找到適合心臟移植機會少，認為今次合作利多於弊。他指，隨著內地近年改革，器官買賣情況已有改善。他指，兩地建立恆常化制度仍是敏感議題，有待社會進一步討論。

根據《人體器官移植條例》列明，本港限制進口人體器官的移植，如移植進口人體器官於某人體內前，必須向器官移植委員會提供證明書。

本港過往亦曾進行過器官跨境移植。其中2016年東區醫院一名病人離世，本港就曾經向台灣捐贈肝臟。中大學生馬倬朗2016年患上心肌炎，亦曾向內地尋求心臟移植，惟最終因考慮到無法確保心臟的質素，最終建議被剎停。

器官移植基金創辦人何繼良向TOPick表示，今次個案特殊，料不是恆常做法。他指，兩地就器官移植合作對兩地均有好處，由於找到適合幼童的心臟十分困難，而內地因死亡進行器官捐贈數目多於香港，認為做法對香港而言是「利多於弊」。

何繼良續指，當局曾於2009年討論與內地建立類似歐洲的跨境器官移植制度，但最後未能成事。他坦言，有關合作屬敏感議題，其中港人最為憂慮的是，器官會被運至內地，亦擔心內地存在器官買賣情況。

事實上，國際心肺移植協會（ISHLT）今年 8 月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植。今次中港合作進行器官移植，會否影響香港器官移植地位？

何繼良指，自從前國家總理溫家寶要求國家就器官買賣情況作改革，有關情況已有改善，相信不會影響本港地位。他指，國家衛健委要求獨立人士監察器官移植，料出現利益收受風險不高，相信市民的接受程度會提高。認為社會可以藉今次機會討論跨境制度的可能性。

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記者：陳展棋