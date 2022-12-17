【運動創傷】12歲少年打籃球後膝蓋「激凸」　醫生教3招避免脛骨凸隆骨折

▲ 有12歲少年打籃球後膝蓋受傷，出現脛骨凸隆骨折。（《季前賽》劇照）

疫情解封，戶外運動可以免除戴口罩，最近籃球場上，又可見一群年輕人三對三鬥牛的場景，前幾天晚上大約九點多，急診來了一個12歲的病人，主訴打波到一半膝蓋「激凸」，伴隨強烈的疼痛，來急診進行後續的檢查。

奇怪的是，這個病人並沒有任何扭傷、或是被別人撞倒的病史，但膝蓋前就凸了一塊紅腫的部分，安排了X光片，果不其然，是脛骨凸隆骨折（Tibial tubercle fracture），因為裂到關節腔，後來協助這個年輕的病人安排緊急骨科固定手術。

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脛骨凸隆骨折

人類能夠站立是靠大腿粗壯的股四頭肌，股四頭肌可以說是人體上數一數而強而有力的肌肉，而股四頭肌的肌腱會先連結到膝蓋骨上，再由膝蓋韌帶連到脛骨凸隆。在許多有持續運動鍛煉的青年，股四頭肌會被練得相當發達，但脛骨骨頭仍處於發育階段，這時候，急性的跳投、跳遠、起跑、從高處跳下著地瞬間等等瞬間股四頭肌用力，力量透過膝蓋韌帶直接傳輸到脛骨凸隆上，脛骨凸隆就被硬生生的拉起來，也就是醫學上所稱的脛骨凸隆骨折（Tibial tubercle fracture）。

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臨床上常會見到運動後膝蓋前「激凸」一塊，往往會伴隨劇烈的疼痛，脛骨凸隆骨折的治療會根據其嚴重性有所分別，輕微的脛骨凸隆骨折是可以保守打石膏等待骨頭自然癒合，但若是骨折情形嚴重，就會需要透過手術把被撕裂的骨頭釘回去。

3招助好動孩子避免骨折

對於好動的孩子來說，要避免脛骨凸隆骨折其實並不難，只要把握好以下幾個關鍵：

1. 避免從高處躍下：很多孩子喜歡從高的地方跳下來，這個動作對於脛骨凸隆的壓力非常大，建議要盡量避免。

2. 運動前做好暖身：適度的暖身對於不論是提升運動表現或是降低運動傷害都有很大的幫助。

3. 運動需要循序漸進：突然增加運動強度，雖然可以短時間提升肌肉效能，但是若骨骼尚未發於跟得上肌肉，就可能產生這個問題。

一星期後，我追蹤了一下這個孩子的病歷，已經順利開完刀康復出院，在門診進行追蹤。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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撰文︰急診科醫生翁梓華