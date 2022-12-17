【李啟言傷勢】阿Mo頸部肌肉漸強化　李啟言父親瘦了10多磅

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出發生意外，被墮下的大型顯示屏撃中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫，不過他在上月已由伊利沙伯醫院轉往私家醫院接受治療。

阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（12月17日）發出第21封代禱信。

李牧師表示阿Mo體重比事故時重多了10多磅，頸部的肌肉也漸漸強化。

*感恩*

1. 「*啟言事件的迴響* 」 - 閱讀時，內心感觸感動而流淚

a. *一位專科醫生* ：「全面性的治療，為阿MO祈禱，主耶穌是所有人的醫生」

b. *一位媒體基督徒* ：「也將今期《天使心》牧師的心路歷程跟我未信的家人分享，她很細心地閱讀，還跟幫助她的社工分享這文章，求主在她們的心裡動工，接受福音！同時，繼續等候耶和華！深信祂的大能！」

c. *一位牧師* ：「李牧師，您們在信仰上的回應，相信對很多人，甚至不信或在信仰上疑惑者，都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者，因啟言及您們對信仰的回應，信心堅定了，也解開了她對神的質疑 」

*2. 持續的進展而感恩：*

a. 各項復康治療都產生正面的果效，四肢已出現局部輕微的感覺。

b. 體重漸漸比事故時重多了10多磅。( MO 爸卻瘦了10多磅）

c. 頸部的肌肉也漸漸強化，更能掌握吞嚥，沒有明顯的錯誤以致產生肺炎。

d. 曾因尿喉而引起的血尿發炎，這幾星期也穩定下來，再沒有發燒。

然後續稱：

*代禱：請繼續用信心的禱告記念我們*

「神所賜出人意外的平安，必在基督裡保守你們的心懷意念。」（腓立比書 4:7）

*（一）「啟言心願」：*

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard ：）” (為了讓我（啟言）以後的人生更美好，我們（整家人）應該努力奮戰：）

*（二） 「啟言最新近況」*

1. 「*等候的能耐* 」- 請繼續禱告仰望神

啟言，你已經是很叻仔了，*你比常人都更有能耐呀 <3* 。

2. 盼繼續 「*針對的治療* 」 更能持續產生正面果效。

3. 「*神經的復生* 」

雖已開始有微少的感覺和神經反應，但是盼創造神經系統的神，不單使感官神經漸漸有更大的反應；也盼望活動神經能隨後出現活動的反應。

*(三） MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願* 」：盼啟言像一個新造的人，如在 10 月懷孕的過程中，能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型的滋味：）

2. 「*不求人時卻是要自我參與* 」：拿起「不求人」（搔癢器具的把手）時，突然體會雖是不求人，卻是要自己拿起這支搔癢捧子搔在自己的身上，才能搔到癢處。啟言，你仍是要努力拿起這支捧子，緊靠這搔你患處的耶穌啊！

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