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【強制檢測】19處納強檢　將軍澳中心、新都城、The Parkside、大埔新達廣場、元朗Grand Yoho等上榜【附名單】

社會 19:00 2022/12/17

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

19處納強檢。（陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月11至12月17日間，曾身處19個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月18或12月19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 旺角海富苑海韻閣
  • 長沙灣碧海藍天 2 座
  • 紅磡黃埔花園金柏苑 4 座
  • 紅磡家維邨家盛樓
  • 牛池灣嘉峰臺 4 座
  • 牛頭角淘大花園 D 座
  • 油塘油美苑瀅美閣
  • 觀塘富麗花園紫荊閣
  • 將軍澳將軍澳中心 6 座
  • 將軍澳新都城 1 期 2 座
  • 將軍澳 The Parkside 2 座
  • 沙田綠怡雅苑 3 座
  • 大埔新達廣場 4 座
  • 大埔新達廣場 5 座
  • 元朗 Grand Yoho 3 座
  • 筲箕灣愛蝶灣 7 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 九龍城東頭(二)邨祥東樓
  • 沙田水泉澳邨茂泉樓
  • 馬鞍山欣安邨欣悅樓

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責任編輯：黃悅晴

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