【強制檢測】19處納強檢 將軍澳中心、新都城、The Parkside、大埔新達廣場、元朗Grand Yoho等上榜【附名單】
社會 19:00 2022/12/17
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月11至12月17日間，曾身處19個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月18或12月19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 旺角海富苑海韻閣
- 長沙灣碧海藍天 2 座
- 紅磡黃埔花園金柏苑 4 座
- 紅磡家維邨家盛樓
- 牛池灣嘉峰臺 4 座
- 牛頭角淘大花園 D 座
- 油塘油美苑瀅美閣
- 觀塘富麗花園紫荊閣
- 將軍澳將軍澳中心 6 座
- 將軍澳新都城 1 期 2 座
- 將軍澳 The Parkside 2 座
- 沙田綠怡雅苑 3 座
- 大埔新達廣場 4 座
- 大埔新達廣場 5 座
- 元朗 Grand Yoho 3 座
- 筲箕灣愛蝶灣 7 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 九龍城東頭(二)邨祥東樓
- 沙田水泉澳邨茂泉樓
- 馬鞍山欣安邨欣悅樓
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責任編輯：黃悅晴