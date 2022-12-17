【強制檢測】19處納強檢　將軍澳新都城、大埔新達廣場、元朗Grand Yoho等上榜【附名單】

▲ 19處納強檢。（陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月11至12月17日間，曾身處19個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月18或12月19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

旺角海富苑海韻閣

長沙灣碧海藍天 2 座

紅磡黃埔花園金柏苑 4 座

紅磡家維邨家盛樓

牛池灣嘉峰臺 4 座

牛頭角淘大花園 D 座

油塘油美苑瀅美閣

觀塘富麗花園紫荊閣

將軍澳將軍澳中心 6 座

將軍澳新都城 1 期 2 座

將軍澳 The Parkside 2 座

沙田綠怡雅苑 3 座

大埔新達廣場 4 座

大埔新達廣場 5 座

元朗 Grand Yoho 3 座

筲箕灣愛蝶灣 7 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

九龍城東頭(二)邨祥東樓

沙田水泉澳邨茂泉樓

馬鞍山欣安邨欣悅樓

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責任編輯：黃悅晴