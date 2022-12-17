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洪永城梁諾妍花兩年時間創護膚品牌　賢妻Inez甘做白老鼠試產品成效

娛樂 21:52 2022/12/17

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

洪永城（Tony）和太太梁諾妍（Inez）創業，將英國純素護膚品帶到香港，並於尖沙咀海港城開首間POP－UP Store，洪永城夫婦今日（12月17日）到場為新店開幕剪綵。

而且素來人緣好的Tony和Inez獲不少好友場支持；而Tony夫婦更化身店員，向好友介紹店內產品，場面熱鬧。

品牌以愛女名稱命名

Tony分享稱，在十年前英國一小鎮認識一對農村老夫婦，他們自家製的全天然護膚品非常好用，因此令Tony念念不忘。直至去年，Tony與太太、幕後團隊商量後，決定將品牌買下帶到香港。

至於當年在構思品牌名稱時，Inez已懷孕，所以他們和幕後團隊商討以「Amber」作為品牌名稱後，即獲得一致贊同，從而順理成章，很自然地以愛女Amber的名稱來命名，以將這些最天然的護膚品能傳承下去。

為產品各持己見

而且賢妻Inez更甘願做「白老鼠」，親身測試各項產品半年時間，期間，Tony和Inez曾因各產品的好壞和各原因而嗌交，務求將最好的來和大家分享。

Tony更透露除現時的護膚品外，接下來將會推出如護髮、護膚油、潤膚露等不同的產品。

感謝太太支持

向來工作繁重的Tony既要拍劇又要到外地工作，現再創立近品牌及新店，可謂更加分身不暇。

所以Tony十分感謝太太、幕後團隊們的幫忙：「雖然辛苦，唯有瞓少啲，爭取時間。」如今新店能順利開幕，終於鬆口氣。

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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