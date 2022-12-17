【小心風寒效應】天文台：本港吹偏北強風間中烈風　全港逐步降溫明早僅5至8度

▲ 寒冷天氣。 陳永康攝

受強烈冬季季候風影響，本港天氣寒冷。天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來兩三日天氣寒冷，明早市區最低氣溫約8度，新界再低幾度。天文台又發出強列季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

天文台預測本港天氣寒冷及非常乾燥，氣溫正逐步下降，明早市區最低氣溫約8度，新界再低幾度。日間最高氣溫約13度。展望星期一早上市區氣溫降至約9度，新界再低幾度，日間天晴乾燥，風勢仍然頗大。

▲ 18日(星期日)早上全港各區氣溫跌至單位數，只有5至8度。(天文台分區天氣預測圖)

由於預料本港吹清勁至強風程度北風，初時高地及離岸間中達烈風程度。天文台呼籲市民留意，若身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，須採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害，花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。 因為海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台提醒市民要小心風寒效應影響健康。因在離岸及高地風勢間中達烈風程度，市民如果必須進行戶外活動，尤其行山、騎單車，一定要注意大風可能帶來的潛在危險，也要避免長時間置身在寒風之中，以防大風加速身體散熱。

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責任編輯 李志強

