炎明熹鼓起腮扮雞泡魚　Chantel騷浸溫泉梳乎表情

▲ 炎明熹（左）與姚焯菲為超市開幕任嘉賓。

炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）今日（12月17日）現身屯門為超市開幕任嘉賓，引來不少市民及眾多粉絲圍觀，場面非常熱鬧。

Gigi被問到日常有甚麼超市掃貨攻略時，她笑指：「相信大家都知道我以愛吃及慳家聞名，平常有空都會跟家人及朋友一起逛超市掃貨，除不時在社交網站追蹤超市最新推廣優惠之外，在逛超市時都會留意店內不同互動推廣，間中更有一些意想不到的驚喜。」

Chantel成鮮肉專家

至於早前與家人到新西蘭旅行變「肉食系女孩」的Chantel，於活動上她即變成「鮮肉」專家表示：「自己本身很喜歡吃牛扒，但工作要保持最佳狀態，平常不敢吃太多，但最近去過新西蘭後，發現原來吃牛扒也可以吃得精。」

同時，因為該超市內特設融入AR技術的打卡熱點，將虛擬新鮮食材與不同場景融合現實，所以Gigi及Chantel於活動上更親身示範多個打卡必備「Pose」，Chantel舉手投足都吸引到在場的「小菲象」熱烈呼喊。

Gigi徹搞笑作風

她在充滿日本風情的巨型拉麵湯碗場景中，擺出如在浸溫泉的「梳乎」表情，笑指：「香港人都很喜歡去日本旅行，希望大家往後去旅行浸溫泉的時候，都記得我教大家的Pose，好好享受浸溫泉的舒適感。」

而Gigi則貫徹搞笑作風，在汪洋大海的場景中擺出裝作潛水的表情，同時鼓起泡腮扮成雞泡魚的模樣，令在場「Gi炎粉」大呼可愛，Gigi稱：「一直以來，很希望有機會可以學潛水，可以與海洋生物一起Chok住拍照。」

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