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【成功換心】女嬰父母：這是一個奇蹟給芷希重生機會　感謝醫療團隊和政府努力令一切無縫接軌

社會 23:49 2022/12/17

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4個月大女嬰芷希完成首宗從內地移送器官到香港進行移植。（兒童醫院提供圖片）

小朋友需要器官去延續生命，兒童醫院4個月大女嬰芷希，因患「擴張性心肌病變」需要換心續命，昨成功完成換心手術，更是首宗從內地移送器官到香港進行移植的手術。芷希父母晚上透過醫管局發出感謝聲明，特別多謝醫療團隊和政府部門的努力，令一切無縫接軌，做得很完美，形容是一個奇蹟，給予芷希一個重生的機會。亦感謝市民的祝福，令年芷希能夠堅強捱過複雜的手術。

4個月大女嬰芷希完成首宗從內地移送器官到香港進行移植。（兒童醫院提供圖片）

芷希父母晚上透過醫管局發出感謝聲明：

我們覺得非常感恩。
多謝捐贈者父母的大愛，他們體諒到有其他小朋友需要器官去延續生命，給予芷希一個重生的機會。
多謝醫療團隊和政府部門的努力，令一切無縫接軌，做得很完美，是一個奇蹟。
多謝為芷希送上祝福的市民，相信芷希收到大家的支持，才會這麼堅強捱過複雜的手術。

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責任編輯　李志強

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