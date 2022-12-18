【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心

▲ 楊千嬅感觸開騷。

一連兩埸《楊千嬅 B minor 音樂會2022》周六頭埸於亞洲博覽館演出，不少親朋好友紛紛送上花圈，千嬅今次以非主打為主題，唱出不少新舊作品，經典如《再見二丁目》、《愛人》、《冬天的故事》等經典都以不一樣方法重演。

千嬅唱到林夕寫詞的《一二三三二一》時，台上感觸不已，好幾次未能繼續。

之後她剖白了今次開騷心聲：「好開心今次做到這演唱會， 我不是不開心，而是好感動，走到這一步𣎴容易，兩小時、兩晚演出，對我是永恆。」

她又問：「是否很好奇如此時勢做演唱會，因是為愛我、支持我、 好久不見、給過機會、哉培我的人，還是家人、父母，對我有期望的人，我一定會回來再開，跟大家說我好掛著你們， 我過得好好。」

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千嬅形容：「 我好硬頸，由細已是如此，我可否多講兩句？ 四年沒講話，明天怎樣都被人hastag，等我孭啦。 潮州人就是如此倔強，要照顧屋企，多痛苦、頭破了流血都不會喊， 驚給人知道我會痛便好廢，但人大了，大家見我唱歌經常失控地哭，我聽人失戀、結婚，或感動時刻，就會把自己不開心的事攝埋入去， 大家不知我為何這麼感觸， 因我有自已想分享的事，因這種倔強會令自己覺不是女人，但這幾年照顧家人，明白自己也是女人，最大人生進步是承認自己會痛會傷心，肯承認自己感受才會成長。」

千嬅感謝兒子教她明白：「佢問我做乜喊，我唔認 ，但對眼腫了，原來騙不到人。 這令我明白我是可以喊，我今日喊是開心，順風順水開騷好high， 好多掌聲鼓勵令我驕傲，但當我最大阻力困難時，得到你們掌聲才是人生最高峰時刻。」

▲ 剖白3年來心聲。

她坦言：「這個騷冇贊助，冇3000萬堆頭，冇廣告，甚至凌駕我心口個勇字， 因為我最大贊助是我所有音樂，多謝過去 作曲填詞加持的朋友，無條件信任我，可以尾站回港開這個騷，今日我可以回香港再開 ，我等了三年，我好開心，這紀念是一世。」