【娛圈喜事】張堅庭娶新抱榮升老爺　長子遺傳父親藝術細胞電影系畢業

▲ 張堅庭長子張高銘小登科。

導演張堅庭與英皇集團主席楊受成長女楊諾思育有兩子一女，現年28歲的長子張高銘（Justin）在昨日（12月17日）小登科，與女友Alina拉埋天窗。向來與Justin兄弟情關係良好的三子張高翔（Jonathan），是兄弟團的一員，他在社交平台上載哥哥大喜日子的相片和片段。

見到在早上接新娘的環節，Justin跟足傳統與太太Alina一同穿著傳統中式禮服進行儀式，而一班兄弟團亦穿上中式棉襖，並接受姊妹團的遊戲，包括跳舞揈甩身上memo紙、蜜蠟撕腳毛等，搞笑又搏命。

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電影系畢業

張堅庭長子張高銘與爸爸長得一如餅印般，同時亦遺傳其父的電影細胞，在美國紐約大學修讀電影和政治系。

他畢業後曾到荷里活實習，2017年與張堅庭父子檔一起執導微電影《追風的女孩》，其後獨自執導首部紀錄片《YaYa》，並轉到洛杉磯荷里活頻具規模的經紀人公司Creative Artists Agency（CAA）工作。不過，有指他已轉行，目前在美國三藩市任職IT行業。

今年4月，三子Jonathan在美國大學畢業，全家一同飛往當地見證重要時刻。當時Justin已攜同Alina出席，而二女亦帶同男友現身，可見一家關係十分融洽。

▲ 今年4月，長子和二女攜眷見證三子畢業。（Facebook圖片）

而二女張一諾（Jasmine）畢業後從事IT行業，以營銷工作為主，定居英國倫敦。

至於三子Jonathan自小喜歡足球，8歲加入了傑志足球隊，12歲入選港青，曾代表香港出賽。張堅庭為他找尋一家位於美國羅省的博雅式大學，以運動員身分報考，繼續培養其足球興趣。

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