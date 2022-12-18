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【單車節】新鴻基執董郭基煇率先衝線50公里項目　李慧詩指寒冷天氣下作賽具挑戰

社會 11:09 2022/12/18

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（林宇翔攝）

闊別4年的香港單車節今日（18日）舉行，約有5,000人報名參加。第一組50公里非競賽項目，於清晨5時20分在尖東起步。路線原訂途經「三隧三橋」，但因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會經商討後決定更改路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全。

活動開始約1小時後陸續有參加者完成，首先衝線的是新鴻基地產執行董事郭基煇，他形容整項賽事非常順暢和愉快，自己對單車賽節闊別4年復辦而感到興奮，他對大會改道的安排表示尊重和體諒，指活動期間有數個位置遇上強烈的側風，單車搖擺得很厲害，如果再上青馬大橋，風勢更大，很容易有意外發生。他強調，今日的重點是香港闊別4年能順利舉辦這項活動，單車節作為首個重辦且無須戴口罩的大型體育項目，向外界釋出香港體育盛事將會一浪接一浪地回歸的訊息。

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活動宣傳大使、港隊女車神李慧詩亦有參加50公里項目，她表示寒冷天氣下比賽對參加者具挑戰，期望下年能在大家穿短袖踩單車的天氣舉辦。李慧詩笑言，今日原本目標不被郭基煇「甩」，但還是被他「甩」了。

今次由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」，是本年度參與人數最多的大型體育盛事。受天氣寒影響，參加者都做好保暖，興致不減。部分參賽者在比賽途中疑因強風連人帶車被吹翻。

活動期間，尖沙咀、西九龍以及新界南地區多處地方，會分階段封路。警方凌晨1時起，已在尖沙咀、西九龍及新界南等分階段封路和改道。運輸署表示，在封路期間，行經西九龍公路超過150條巴士與專線小巴路線將分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站。

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責任編輯：陳麗娜

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