黎明中環海濱唱金曲 王丹妮行時裝騷兼獻唱 娛樂 11:11 2022/12/18 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ 黎明中環開騷。 黎明在今日舉行音樂會，Leon選址中環海濱首度結合時裝和音樂的《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，除有黎明唱歌，王丹妮更會在台上行時裝騷兼獻唱兩首歌。 黎明以《那有一天不想你》為演唱會揭開序幕，隨後的《眼睛想旅行》《願你今夜別離去》《夏日傾情》等一首又一首經典的歌曲令現場變成最大的戶外 K 房，全場粉絲大合唱 ，氣氛高漲。 歌曲配合演火效果，歌迷大讚感受到一個充滿時尚感、視覺及聽覺的演唱會! 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【TVB台慶】曾志偉出招用天王搶收視？ 傳郭富城勁舞賀大台55周年 11:45 2022/11/11 【TVB台慶】曾志偉出招用天王搶收視？ 傳郭富城勁舞賀大台55周年 【巨星遲到】藝人遲到係刻意而為？ 曾智華憶述四大天王鬥遲到秘史 14:12 2022/12/02 【巨星遲到】藝人遲到係刻意而為？ 曾智華憶述四大天王鬥遲到秘史 【天王親子】黎明罕談理財育兒心得 Leon日常生活中教孩子學習 17:38 2022/11/03 【天王親子】黎明罕談理財育兒心得 Leon日常生活中教孩子學習 你可能感興趣 【TVB台慶】曾志偉出招用天王搶收視？ 傳郭富城勁舞賀大台55周年 11:45 2022/11/11 【TVB台慶】曾志偉出招用天王搶收視？ 傳郭富城勁舞賀大台55周年 【巨星遲到】藝人遲到係刻意而為？ 曾智華憶述四大天王鬥遲到秘史 14:12 2022/12/02 【巨星遲到】藝人遲到係刻意而為？ 曾智華憶述四大天王鬥遲到秘史 【天王親子】黎明罕談理財育兒心得 Leon日常生活中教孩子學習 17:38 2022/11/03 【天王親子】黎明罕談理財育兒心得 Leon日常生活中教孩子學習 黎明 王丹妮 歌手 演唱會