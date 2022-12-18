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黎明中環海濱唱金曲　王丹妮行時裝騷兼獻唱

娛樂 11:11 2022/12/18

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黎明中環開騷。

黎明在今日舉行音樂會，Leon選址中環海濱首度結合時裝和音樂的《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，除有黎明唱歌，王丹妮更會在台上行時裝騷兼獻唱兩首歌。

黎明以《那有一天不想你》為演唱會揭開序幕，隨後的《眼睛想旅行》《願你今夜別離去》《夏日傾情》等一首又一首經典的歌曲令現場變成最大的戶外 K 房，全場粉絲大合唱 ，氣氛高漲。

歌曲配合演火效果，歌迷大讚感受到一個充滿時尚感、視覺及聽覺的演唱會!

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撰文 : TOPick柴犬出動

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